Taverne Angulus staat over te nemen, na controverse over uitbater die 19-jarige studente sloeg

Gent

Taverne Angulus in de Sint-Lievenspoortstraat in Gent staat over te nemen. Er zijn wel meer horecazaken die er de brui aan geven na de coronalockdown, maar bij de Angulus speelt er vermoedelijk meer. De uitbater verkocht eind juni een 19-jarige studente een klap ‘omdat ze te hoerig gekleed was’, waarna een storm op sociale media losbarstte.