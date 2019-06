Tattooshop NOIR haalt 1000 euro op met bijentattoo’s Jeffrey Dujardin

07 juni 2019

16u12 6

Elk jaar doet tattooshop NOIR een benefiet flashday. Vorig jaar waren het katten, waar de opbrengst naar het kattencafé DreamCATchers VZW ging. Dit jaar kozen ze voor bijen. “Het is nodig om bijen te helpen, en het is daarnaast ook een dier dat veel mensen aanspreekt”, zegt Elke van NOIR. De opbrengst, die ging naar een lokaal goed doel of initiatief. “Een van onze tatoeëerders vond de Gentse Imkers, de lokale imkervereniging.” Op de flashday kwamen maar liefst 100 mensen langs die naast de tattoo’s en piercings er ook terecht konden voor bij-geïnspireerde juwelen, totebags en stickers. “Het was een succes”, zegt Elke die met haar shop 1000 euro kon overhandigen aan de Gentse Imkers.