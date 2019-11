Tasjesdief riskeert 18 maanden cel, maar kan lach niet inhouden Wouter Spillebeen

22 november 2019

16u55 0 Gent Een 18-jarige tasjesdief die niet aan zijn proefstuk toe is, stond vandaag voor de rechter nadat hij een 82-jarige vrouw bestal in Gent. Getuigen filmden hoe hij en een minderjarige mededader de buit verdeelden.

In augustus viseerden de tasjesdief en zijn kompaan de bejaarde vrouw. Een van hen trok de handtas uit haar handen en de andere wachtte hem op aan het einde van de straat. De feiten zelf gebeurden in een flits, maar meteen erna konden getuigen wel filmen hoe de twee de handtas leegmaakten. Ze verdeelden de buit van 160 euro zo goed als gelijk. Aan de hand van die video konden de 18-jarige en zijn 15-jarige kompaan geïdentificeerd worden.

De verdachten wijzen met de vinger naar elkaar wat de eigenlijke overval betreft. De getuigen weten niet wie de tas uit de handen van de vrouw graaide, dus beweren ze alle twee dat het de andere was. “Maar dat hij strafbaar is, kunnen we niet ontkennen”, zegt de advocaat van de 18-jarige beklaagde die al meer op zijn kerfstok heeft. In 2017 werd hij namelijk door de jeugdrechtbank onder toezicht geplaatst na een diefstal met bedreiging, ook tegen een oude vrouw.

De jonge man riskeert een celstraf van 18 maanden, maar kon tijdens de pleidooien zijn lach niet inhouden. “Dat zegt veel over uw houding”, aldus de rechter. “Zonder verzachtende omstandigheden zou u 15 tot 20 jaar kunnen krijgen. Uw vriendin is zwanger, dus uw kind zou dan zonder vader opgroeien. Dat is een goed begin. U zal werk moeten vinden, en niet als ‘sjakossentrekker’.” Op 6 december krijgt de jongeman zijn straf te horen.