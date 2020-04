Tarteletto schonk 100 taarten aan Jan-Palfijn ziekenhuis Jill Dhondt

02 april 2020

11u45 0 Gent Tartetelleto is een onderdeel van Holeki, een groothandelsbakkerij dat zich toelegt op de productie van drooggebak. Gisteren schonken ze rond de honderd taarten uit hun assortiment aan het Jan-Palfijn ziekenhuis in Gent.

De zorgverleners van het Gentse ziekenhuis konden rekenen op het hele gamma taartjes dat Tartelleto te bieden heeft, rijsttaart, chocoladetaart, appeltaart, enzoverder. “Er zat voor iedereen wel iets tussen dat ze lekker zouden vinden.”, zegt Astrid Van Den Berghen van Holeki. “Die mensen doen zo hun best, we wouden hen wat extra energie geven om door te gaan.” Holeki reed uit naar het Jan-Palfijn ziekenhuis, alsook naar een ziekenhuis in Aalst, omdat ze daar mensen kennen. “We hebben eraan gedacht om meer ziekenhuizen van een taartje te voorzien, maar we wouden er geen marketingstunt van maken. Het is gewoon uit sympathie, daarom wouden we er eigenlijk geen media-aandacht aan geven.”