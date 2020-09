Tankstation tijdelijk onder de rook Dylan Vermeulen

09 september 2020

23u30 4

In het Esso tankstation in de Rooigemlaan ontstond omstreeks 22.50 uur rookontwikkeling. Zowel de brandweer als de politie kwamen meteen ter plaatse. Het bleek echter om een vals alarm te gaan. Om een nog onbekende reden ging het alarm in het tankstation af. Dit alarm zette vervolgens een rookgenerator in werking die dient als inbraakbeveiliging. Door de rookvorming werd de brandweer verwittigd, die bij de vaststelling dat het om vals alarm ging meteen weer vertrok.

De politie onderzoekt nu hoe het alarm is kunnen afgaan.