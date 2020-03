Tamsen van The Voice Kids speelt elke dag muziek in zijn buurt Sabine Van Damme

25 maart 2020

15u59 3 Gent Je kan Gentse muzikanten in hun kot steken, maar je krijgt ze niet stil. De jonge Tamsen Devaere (14) blijft zelfs niet in zijn kot, maar hij houdt het wel veilig. Elke dag gaat hij ergens in zijn buurt op straat spelen. Als mensen te dichtbij komen – wat niet de bedoeling is – vertrekt hij weer.

Tamsen is een van de deelnemers in The Voice Kids. Hij zit in ‘Team Sean’ en komt vrijdag aan bod in het televisieprogramma. Tamsen is al jaren actief als straatmuzikant in Gent, maar dat mag nu niet meer. Toch is hij niet te houden. Hij zet zich geregeld buiten op straat, gewoon in zijn buurt, en begint te spelen. Zijn piano, een box en een micro. “De bedoeling is om wat vrolijkheid in de buurt te brengen, en dat mensen gewoon voor hun deur of door hun raam luisteren”, zegt papa Bart. “Merken we dat ze toch dichterbij komen, dan kramen we gewoon op. Tamsen zal elke dag ergens in de buurt opduiken, en neen, we kondigen niet vooraf aan waar. We willen geen mensen uit hun kot lokken.”

Dansen bij VillaVip

Tamsen volgt les aan het Muda in Evergem, waar muziek een belangrijk deel uitmaakt van zijn opleiding. Zoals alle kinderen volgt hij momenteel online les. Maar zodra die voorbij is, trekt Tamsen de straat op. “We blijven wel altijd in de buurt, in Wondelgem dus. Maar Tamsen merkt dat hij met zijn muziek mensen blij maakt, en dat vindt hij geweldig. Zo is hij al gaan spelen aan het Woonzorgcentrum De Liberteyt, en aan VillaVip. Dat was wel vooraf afgesproken. In het rusthuis had het personeel de bewoners voor de ramen gezet. Die vonden het gewéldig. Bij VillaVip – waar tien volwassenen met een beperking samen wonen met een zorgkoppel – werd zelfs gedanst.

Tamsen en zijn medekandidaten van Team Sean hebben samen ook een coronanummer opgenomen, een eigen versie van ‘Save The World’. Elke kandidaat nam een stukje op, soms gewoon met de smartphone. Bij Tamsen thuis, in de studio thuis, werd alles in elkaar geknutseld. Coach Sean liet het resultaat al horen op Q-Music, en het is ook hier te beluisteren. En Tamsen, die kan je dus vrijdag aan het werk zien in The Voice Kids, of je kan hem toevallig tegenkomen in Wondelgem.