Talrijke foto’s achter tramhalte herinneren aan werken rond Papegaaistraat Jill Dhondt

06 augustus 2020

11u53 0 Gent Achter de tramhalte Galgenberg in de Papegaaistraat staan een hondertal kleine foto’s op witte panelen tentoon. Op de beelden zie je een evolutie van de werken in de Papegaaistraat, Annonciadenstraat en Gebroeders Vandeveldestraat van enkele jaar geleden die het verkeer sterk verstoorden. Fotografe Mieke Dobbelaere doopte het werk ‘150 weken zonder tram’.

Dobbelaere nam ongeveer elke week een foto op dezelfde plek tijdens de werken. Deze maakten deel uit van de heraanleg van het traject dat tram 21 aflegt. Eerst werd de PAG-as, met de Papegaaistraat, Annonciadenstraat en Gebroeders Vandeveldestraat onder handen genomen, erna was de BraVoKo-as met de Brabantdam, Vogelmarkt en Kouter aan de beurt. De fotografe bracht de evolutie van de werken in haar buurt stelselmatig in beeld, en kreeg achteraf toestemming van de Stad en De Lijn om haar verzameling met het grote publiek te delen als herinnering aan de 150 weken zonder tram.