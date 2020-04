Tags en borden moeten Gentenaars aanmanen te wandelen, en niet te blijven zitten: “Wandel door: corona neemt ook geen pauze.” Sabine Van Damme

03 april 2020

18u30 0 Gent Met het mooi weer en de paasvakantie in het vooruitzicht, in combinatie met de coronamacrisis, neemt de stad opvallende maatregelen. Aan Gras- en Korenlei bijvoorbeeld werden slogans op de boordstenen aangebracht die mensen er moeten op wijzen dat ze daar niet mogen gaan zitten om van de zon te genieten.

Wandelen, fietsen en joggen. Dat mag. In de zon zitten aan de Graslei dus niet, en wie dat toch doet riskeert een fikse boete. Dus staan er nu honderden tags op de straatstenen op alle populaire rondhang-plekken in en rond de stad. Het gaat om de Gras- en Korenlei, Portus Ganda, Reep, Zuidpark, Gentbrugse Meersen, Bourgoyen en Rozebroeken. Ook op een 300-tal zitbanken staan die boodschappen. En er zijn zelfs borden gezet. “’We willen iedereen op een positieve manier aanmoedigen om de richtlijnen te volgen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. De boodschappen aan de voorbijgangers zijn duidelijk: ‘Maak Gent beter op 1.5 meter’, ‘Wandel door: corona neemt ook geen pauze’ en ‘In Gent gaan we er niet bij zitten.’ De tags kunnen gemakkelijk weer verwijderd worden.