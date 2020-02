Tafelschuimster wordt geïnterneerd: “Ernstig aangetast beoordelingsvermogen” Wouter Spillebeen

14 februari 2020

09u20 10 Gent De beruchtste tafelschuimster van ons land wordt geïnterneerd. Dat heeft de Gentse rechtbank vandaag beslist. “Mijn cliënte heeft hulp nodig en geen gevangenisstraf”, zei haar advocaat Peter Gonnissen bij de behandeling van de zaak al.

Nadine W. werd intussen al talloze keren veroordeeld voor feiten van tafelschuimen. Ze ging de hele kust af en kwam ook naar restaurants in Gent, waar ze telkens een broodje of een croque bestelde. Na haar maaltijd zei ze telkens dat ze niet kon betalen. Omdat W. gewoonlijk niet in persoon kwam opdagen in de rechtbank, kreeg ze telkens de maximumstraf. Die straffen liepen intussen al zo hoog op dat ze tot 2026 in de cel zou moeten blijven.

Geestesstoornis

Maar enkele maanden geleden kreeg ze dan toch ondersteuning van een advocaat. Peter Gonnissen liet haar onderzoeken door een psychiater en vroeg de internering. “W. heeft sinds haar tienerjaren psychische problemen en viel de jongste jaren erg diep. Ze zwierf dakloos door de straten.” De psychiatrische verslagen steunden die stelling.

De rechtbank volgde de redenering van de verdediging vandaag en besloot de internering uit te spreken voor W. “Ze lijdt aan een geestesstoornis en heeft een ernstig aangetast beoordelingsvermogen”, klinkt het vonnis. Of W. nu ook meteen geïnterneerd wordt, is nog niet duidelijk. “Omdat we nog met zaken zitten in beroep, moeten we nog even uitzoeken hoe dat zit”, volgens Gonnissen. “We moeten het ook met de gevangenis afspreken. We gaan zeker verder.”