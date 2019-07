Tafelschuimster opnieuw gespot in Gent: alerte overbuur weet schade te beperken Jeroen Desmecht

02 juli 2019

17u22 0 Gent De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) is dinsdag opnieuw gespot in Gent. Dat meldt de uitbater van Ziza Délice in de Sint-Niklaasstraat. “Ze dronk iets in de Asian Corner, het restaurant tegenover mijn zaak”, klinkt het. “Ik zag haar zitten en heb meteen de zaakvoerder verwittigd.”

Al meer dan 120 keer vertrok Nadine W. zonder haar eten te betalen. Uitbaters aan de kust doopten haar al snel om tot ‘de schrik van de horeca’. Zondag sloeg ze een eerste keer toe in Gent. Vandaag werd ze opnieuw gespot in een horecazaak in het hartje van de Arteveldestad.

“Ze zat in in de Asian Corner, het restaurant tegenover mijn zaak, te wachten op haar eten”, weet Ahmed, uitbater van Ziza Délice in de Sint-Niklaasstraat. “Ze had al een koffie en een cola gedronken. Ik merkte haar op én lichtte meteen mijn overbuur in. Hij wist niet wie ze was en vroeg om mijn raad. Ik heb dan besloten om haar zelf aan te spreken.”

Ahmed maande W. aan om meteen te betalen. Als ze dat deed, zou de chef alsnog aan haar eten beginnen. “Ze antwoordde dat iemand anders zou komen afrekenen én dat die persoon elk moment kon binnenkomen. Vervolgens gaf ik haar twee opties: ofwel zou ze nu vertrekken (zonder de drankjes te betalen), ofwel zou ik de politie bellen. Al snel nam ze dan toch de benen.”

Meer dan 7 jaar ‘bijeengespaard’

W. ‘spaarde’ ondertussen al meer dan zeven jaar aan celstraf bij elkaar. Genoeg om effectief achter tralies te vliegen, maar aangezien de meeste vonnissen nog recent zijn, zal dat vermoedelijk pas in de tweede helft van juli gebeuren. Dan verloopt namelijk de termijn om beroep aan te tekenen én worden de meeste vonnissen definitief.