Tafelschuimster Nadine W. ziet straf dalen: “Ze kampt met hallucinaties en waandenkbeelden” Cedric Matthys

01 april 2020

20u23 3 Gent Nadine W., de bekendste tafelschuimster van het land, ziet haar celstraf beetje bij beetje dalen. De dame, die met psychische problemen kampt, ging voor bijna 3.500 euro eten in verschillende restaurants aan de kust en in Gent. Normaal gezien zat ze tot 2026 vast, maar daar gingen woensdagnamiddag 14 maanden af.

Peter Gonnissen heeft in het Gentse hof van beroep alweer een slag thuisgehaald. De advocaat van Nadine W. zag de straf voor cliënte teruggedrongen van 26 naar 12 maanden. Ook de boete die haar boven het hoofd hangt, daalde van 3408 naar 100 euro. “Ik ben tevreden", blikt Gonnissen terug. “Ik praat tafelschuimen niet goed, maar er wordt te weinig rekening gehouden met de psychische toestand van Nadine. In de verslagen lees ik dat haar bewustzijn verstoord is en dat ze kampt met hallucinaties en waandenkbeelden. Deze dame moet geholpen worden.”

Eén van de vele zaken

Het proces dat woensdagnamiddag werd afgehandeld, is maar één van de vele zaken die tegen W. lopen. De dame ging in totaal meer dan 120 keer eten zonder te betalen. Ze liep hiervoor een resem klachten op, maar die werden in kleinere zaakjes gegroepeerd, waarvoor W. nooit opdaagde. Ze kreeg steeds de maximumstraf en liep ze in totaal meer dan zeven jaar gevangenisstraf op.

Internering

Pas toen advocaat Peter Gonnissen -pro deo- ten tonele verscheen, ging het verhaal aan het kantelen. “Ik pleit steeds de vrijspraak”, zegt hij. “Al zou ik me ook kunnen vinden in een internering. Mijn cliënte zou in dat geval geholpen worden door psychiaters. Dat is eigenlijk wat ze nodig heeft.”

Of Gonnissen zijn standpunt verkocht zal krijgen, lijkt voorlopig erg onduidelijk. In een andere zaak vroeg de Gentse rechtbank van eerste aanleg midden februari om de internering, maar het Openbaar Ministerie tekende beroep tegen. Het is nu dus aan het Gentse hof van beroep om ook hier een eindoordeel in te vellen.

Lees ook: Hoe tafelschuimster Nadine W. meer dan 120 keer wegliep uit restaurant.