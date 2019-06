Systeem met één ‘Gentse Feestbeker’ dreigt uit te draaien op sisser: al drie pleinen haken af Sabine Van Damme

04 juni 2019

06u30 0 Gent Met negen waren ze vorig jaar, de Gentse Feestenpleinen die trots aankondigden dat ze dezelfde herbruikbare bekers zouden inzetten én inruilen. Dit jaar haken er al drie af. En zo wordt het hele beker-verhaal op de Feesten nog een grotere soep dan het al was. “Als stad bekers aankopen voor de Gentse Feesten is niet realistisch”, zegt milieuschepen Tine Heyse. “Proberen een gelijkaardige waarborg te bekomen, is dat wel.”

Pleinorganisatoren op de Gentse Feesten hebben niet de gewoonte samen te werken, integendeel. Doorgaans beconcurreren ze elkaar eerder, zeker qua programmatie. Dat er vorig jaar liefst negen organisatoren de handen in elkaar sloegen om dezelfde Gentse Feestenbekers van EcoCup te gaan gebruiken, én ze zelfs op elkaars pleinen in te ruilen, was dan ook een ongezien succes. Al werd er meer van verwacht. Het bekerverhaal op de Feesten bleek uiteindelijk toch een soep te zijn. Verschillende pleinen gebruikten (ook) andere bekers, niet alles was overal inwisselbaar, en de borg was ook niet overal even hoog. De doorsnee Feestenganger kreeg sneller een kater van het bekersysteem dan van de drank.

Financiële reden

Voor editie 2019 haken het Laurentplein, het Beverhoutplein en MiramirO af. Dat staat voor ongeveer 40.000 van de 1,1 miljoen bekers. Uiteraard zullen ook zij nog herbruikbaar werken, want dat is nu verplicht, maar niet meer met de gekleurde bekertjes van EcoCup. “Voor ons gaat het louter om een financiële reden”, zegt Céline Verkest van MiramirO. “Wij waren het eerste plein met herbruikbare bekers, we hadden er al in 2006. Toen lieten we ‘eigen’ bekers maken. Maar er waren er zoveel verdwenen en kapot, dat we er tekort hadden. Toen kwam juist het EcoCup-verhaal, dus hebben we meegedaan. Maar nu springen steeds meer brouwerijen mee op de kar van de herbruikbare bekers. Onze brouwer geeft ze ons dit jaar gratis, terwijl EcoCup voor ons toch een redelijk zware kost was. Daarom haken we af. Wij liggen toch vrij afgelegen, het is niet dat mensen hier bekers van andere pleinen kwamen inruilen, of omgekeerd. Maar ook: onze brouwer heeft meer verschillende bekers, specifieke bierbekers bijvoorbeeld. Dat is beter qua uitstraling naar ons publiek ook.”

Bij Uitbureau, organisator van het Luisterplein en het Beverhoutplein, klinkt eenzelfde verhaal. “Wij gebruikten behalve EcoCup ook glas, en de mensen waren niet echt blij met die plastic bekers. Over witte wijn in EcoCup bijvoorbeeld werd veel geklaagd. Ook wij krijgen nu gratis bekers van onze brouwer, en afwassers hadden we toch al, voor het glas dat we ook nog steeds gebruiken.”

Gelijke waarborg

Blijft de vraag waarom de stad niet zelf bekers aankoopt? “Dat is gewoon niet realistisch”, zegt milieuschepen Tine Heyse. “Ivago heeft bekers die uitgeleend worden, en we bekijken of we dat kunnen uitbreiden voor kleine evenementen, maar een hoeveelheid die nodig is voor de Gentse Feesten kunnen we als stad niet kopen. Die zouden dan een heel jaar gestockeerd staan, terwijl die bekers pas duurzaam zijn als ze net veel gebruikt worden. Beter dus dat brouwers ze leveren. Wat de pleinorganisatoren wel vragen, is een gelijke waarborg op alle pleinen. Naar volgend jaar toe wil ik daar wel een rol in opnemen. In een ideale maatschappij zou het zonder waarborg moeten lukken, maar daar is de wereld niet klaar voor vrees ik.”