Syrische Gentenaar organiseert benefiet voor jongen zonder armen Khaled Taha werkt aan prototype voor robotarmen samen met Nerdlab Cedric Matthys

18 oktober 2019

17u00 6 Gent Khaled Taha heeft een missie. De Gentenaar met Syrische roots wil nieuwe armen schenken aan Gadi Galef. Die jongeman verloor beide armen in een bombardement. Om hem te steunen organiseert Taha een benefiet. “ Ik ben naar Europa getrokken, maar wil van hieruit mijn steentje bijdragen.”

Khaled Taha staat achter de potten als we vrijdagmiddag zijn appartementje in centrum Gent binnenwandelen. Samen met drie vrienden is hij al de hele dag in de weer om alle gerechten klaar te krijgen tegen vanavond. Hij wil dat Gent zijn keuken ontdekt om zo geld in te zamelen voor Gadi Galef. Deze Syrische jongeman woont in Turkije. Hij verloor beide armen bij een bombardement en ook zijn zicht is aangetast. Met een benefiet in het Gentbrugse ontmoetingscentrum Kaffie is Kaffie wil hij zijn steentje bijdragen voor de dure operaties.

“Geloof het of niet, maar we gaan proberen om zelf een robotarm te maken”, zegt Taha. “Normaal gezien zouden beiden armen meer dan 50.000 euro kosten. Daarom zochten we naar een creatievere oplossing. We trokken naar het Gentse makerscollectief Nerdlab en werken momenteel aan een prototype. Als het lukt kunnen we op die manier heel wat geld uitsparen. Mensen die zich geroepen voelen, mogen zich nog altijd aansluiten.”

Schuldgevoel

Het geld dat Taha tijdens de benefiet bij elkaar sprokkelt, gaat integraal naar het project. “Op Facebook zeggen al meer dan tweehonderd mensen dat ze zullen komen”, vertelt hij enthousiast. “We staken een gevarieerd programma in elkaar. Doorheen de avond tonen we een foto-expo met beelden uit Syrië van voor en na de bombardementen. Ook komen er bands optreden en doen we aan dabke. Dat is een traditionele dans uit Syrië.”

“Samen met een vriend stampte ik de eerste dabke-dansgroep in Gent uit de grond. We zochten een manier om nieuwe mensen te leren kennen en dans is een taal die iedereen spreekt. Na een reeks geslaagde workshops in Dok (een zomerbar aan de oude Gentse dokken, nvdr.) hopen we nog meer Gentenaars warm te maken voor onze dans.”

Taha is tevreden dat zijn evenement aanslaat. Hij wil graag iets terugdoen voor zijn land. “Ik heb ervoor gekozen om een nieuw leven te starten in Gent”, legt hij uit. “Ik werk hier als loodgieter en voel me hier thuis, maar soms heb ik een schuldgevoel omdat ik Syrië achterliet. Je moet weten, ik kom oorspronkelijk uit Damascus. Die stad is volledig plat gebombardeerd. Wie een beetje geld bezat had twee keuzes: ofwel kocht je een wapen, ofwel gebruikte je het geld om te vluchten. Ik ben naar Europa getrokken, maar wil van hieruit doen wat ik kan.” Meer info over de benefiet vind je via de Facebookpagina.