Sweeping van alle parken nadat 7-jarige zich prikt aan gevonden injectienaald Sabine Van Damme

25 oktober 2019

15u48 16 Gent Een jongen van 7 jaar oud heeft zich donderdag geprikt aan een spuit in het parkje tegenover zijn school in de Wasstraat. De school bracht het kind onmiddellijk naar het ziekenhuis, en luidde de alarmklok. Vrijdag werd in het stadhuis beslist dat er een sweeping komt van alle parken waar veel kinderen komen.

Zoals elke middag mochten de kinderen van Freinetschool De Vlieger in het parkje tegenover de school spelen. Een kind vond daar een spuit, en nam die mee naar school. Toen het kind de vondst aan een vriendje wilde tonen, prikte het zich daaraan. De school bracht de jongen van 7 onmiddellijk naar het ziekenhuis. Dokters deden een bloedonderzoek maar lieten meteen weten dat de kans op een besmetting quasi nihil is. Het staat zelfs niet vast dat het om een drugsspuit ging, al is de kans daarop uiteraard wel groot. Toch bracht de school alle ouders met een brief op de hoogte van het voorval. Het was immers al de tweede keer dat zoiets op dezelfde school voorviel.

In het stadhuis werd vrijdag een spoedvergadering belegd met alle betrokken diensten,: politie, gemeenschapswacht, outreachend werk, drugscoördinator, vzw Jong en mensen uit het onderwijs. “We hebben besloten om onmiddellijk een aantal maatregelen te treffen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Er komt een algemene sweeping van alle parken waar veel kinderen komen. Het parkje aan de Wasstraat zal voortaan dagelijks in de voormiddag gecontroleerd worden door de gemeenschapswachten, ook tijdens de vakantieperiodes. Ook de Groendienst zal bij het onderhouden van parken een extra oogje in het zeil houden, samen met de mensen van outreachend werk.”

Meer open na heraanleg

“Specifiek voor de Wasstraat komt er vanaf morgen verhoogd politietoezicht ‘s avonds, in de hele omgeving. Bovendien zal het vervallen gebouwtje in het park volledig dicht gemaakt worden, zodat niemand daar nog kan schuilen of zich verstoppen. Op middellange termijn wordt het park trouwens volledig heraangelegd, met een meer open karakter. Dat was al beslist, voor dit incident.”

Het kind dat zich prikte stelt het overigens goed. Hij ging vrijdag gewoon terug naar school. Burgemeester De Clercq zal nog contact opnemen met de mama om te horen hoe het verder gaat.