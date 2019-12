Swapfiets maakt fietsrekken van uw afgedankt rijwiel Sabine Van Damme

30 december 2019

12u48 4 Gent Een oude fiets staan waar je van af wil? Schenk hem de komende maand aan Swapfiets, en je krijgt er een fietsabonnement van drie maanden voor in ruil. Het fietswrak wordt omgebouwd tot een fietsrek. Fietsen die nog herstelbaar zijn, gaan naar Oeganda.

Swapfiets, de organisatie achter de leenfietsen met het blauwe voorwiel, start een opmerkelijke actie. Ze zamelen oude, afgedankte fietsen in, en toveren die om tot fietsenrekken die bij bedrijven en coworkingspaces worden geplaatst. Wie tussen 31 december en 31 januari zijn oude fiets binnenbrengt, mag drie maanden lang gratis gebruik maken van de Swapfietsen, die wél perfect in orde zijn. “We geven mensen die op een gammele fiets rijden de kans om die in te ruilen tegen drie maanden gratis Swapfiets”, zegt Thomas Schiltz, country operations manager Belgium van Swapfiets. “We vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan de fietsinfrastructuur. Fietsenrekken zijn er nooit genoeg, zeker niet in steden. Het is bovendien een leuke manier van ‘upcycling’ én de fietsenrekken zijn mooi straatmeubilair.”

De ingeleverde fietsen die wel nog werken schenkt Swapfiets aan ‘The Refugee Next Door’ in Oeganda. De organisatie bezorgt de fietsen aan de leerkrachten van een lokale school, die zonder fiets anderhalf uur naar hun werk zouden moeten stappen.

De actie loopt van 31 december tot 31 januari. Je kan je oude fiets binnenbrengen in het Swapfiets-servicepunten in Gent, in de Vlaanderenstraat 54. Het kan overigens ook in Leuven, Antwerpen of Brussel. In ruil krijg je een abonnement op een Deluxe 7-model, voor drie maanden. Swapfiets is een fietsabonnement waarbij je voor een vast bedrag per maand een kwalitatieve fiets krijgt die altijd werkt. Service en reparaties zijn namelijk inclusief. Swapfiets garandeert dat wanneer er iets hapert aan je fiets, je binnen een dag geholpen bent.