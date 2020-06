Swapfiets en Deliveroo starten samenwerking voor koeriers: “Swapfiets repareert of vervangt fiets van koerier in minder dan 48 uur” Yannick De Spiegeleir

01 juni 2020

12u06 3 Gent Aan de vooravond van Wereld Fietsdag op 3 juni kondigen Deliveroo en Swapfiets een samenwerking aan. Dankzij deze nieuwe deal kunnen Deliveroo koeriers vanaf nu een abonnement afsluiten bij Swapfiets, wat tot voor kort niet mogelijk was, en kunnen ze profiteren van de verzekerings-, reparatie- en onderhoudsdiensten die Swapfiets aanbiedt.

Sinds de lancering van Deliveroo in België in september 2015 hebben de koeriers meer dan 7 miljoen kilometer afgelegd met de turkoois blauwe zak, dat wil zeggen bijna 10 retourtjes tussen de aarde en de maan. “We willen dat onze aanwezigheid in de steden waar we actief zijn, synoniem is voor steun aan restaurateurs en koeriers in deze moeilijke periode, maar ook voor sociale en ecologische ontwikkeling. Vandaar onze inzet voor een nog duurzamere dienstverlening, die kan bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit in onze steden”, aldus Rodolphe Van Nuffel, woordvoerder bij Deliveroo. “Dit initiatief maakt deel uit van een bredere, toekomstgerichte strategie waarin we ons op middellange termijn inzetten voor de bevordering van elektrische mobiliteit en eco-duurzame verpakkingen.”

Meer dan 50% korting voor koeriers

Om de fietsende koeriers te ondersteunen, biedt Deliveroo nu een assortiment fietsen en elektrische fietsen te huur aan via haar partner Swapfiets. Er bestaan verschillende formules, zonder registratiekosten, en met een korting van meer dan 50% voor Deliveroo koeriers. Voorheen was het huren van een Swapfiets enkel voor strikt incidenteel gebruik mogelijk, terwijl bepaalde koeriers wel degelijk intensief gebruik wilden maken van de fietsen.

Deze deal, die beschikbaar is in Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen, stelt koeriers in staat om te profiteren van een voordelig aanbod dat is aangepast aan de levering van maaltijden. De koeriers zijn bekend met de kwaliteit van de Swapfietsen, die perfect geschikt zijn voor leveringen in de stad. In geval van problemen wordt hun fiets binnen 48 uur gratis gerepareerd of vervangen.

“Met deze nieuwe samenwerking verdubbelt Deliveroo haar engagement: enerzijds door de koeriers initiatieven voor te stellen die hun veiligheid garanderen en hen voordelige opties aanbieden voor het uitvoeren van hun leveringen; anderzijds door het engagement voor duurzaamheid en respect voor het milieu te vernieuwen”, aldus Van Nuffel.