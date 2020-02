Supporters doen stadion al bij begin van de match ontploffen: alles blauw-wit Sabine Van Damme

27 februari 2020

18u58 2 Gent De match van Gent tegen AS Roma is nog maar een paar minuten bezig, maar de Buffalo-supporters hebben het stadion nu al doen ontploffen. Voor het eerst was er een tifo te zien in de volledige Ghelamco Arena. Met dank aan Armada Ganda, maar ook een beetje het coronavirus, want daardoor konden de gewone vlagjes niet geleverd worden.

De invloed van Armada Ganda – het overkoepelende supporterscollectief – is steeds meer zichtbaar in de Ghelamco Arena. Daarnet was voor het eerst een blauw-witte tifo te zien in het volledige stadion, behalve in het bezoekersvak uiteraard. “Normaal leggen we in alle vakken vlagjes klaar, maar het bedrijf dat daarvoor instaat, kon niet leveren door het coronavirus”, klinkt het bij Armada Ganda. “Dus hebben we – in samenwerking met KAA Gent zelf – nog snel beslist om iets anders te doen. We hebben op alle stoelen blauw-witte metaalachtige vellen klaargelegd, ongeveer 70 op 30 centimeter groot. Daar kon iedereen dan mee wapperen, en dan krijg je meteen een gans blauw-wit stadion.”

Vlotte samenwerking

Al voor de middag waren een 60-tal vrijwilligers in de weer in de Ghelamco, om alles netjes op alle stoelen klaar te leggen. In tribune 2 waren zelfs uitgetekende blauw-witte lijnen te zien. “In de andere tribunes hebben we ons nog niet aan figuren gewaagd, het is immers de eerste keer dat we dit doen. Het is trouwens ook de eerste keer dat de club de volledige actie betaalt, wat we natuurlijk fantastisch vinden. Ook het bestuur wil zoveel mogelijk sfeer in onze Arena, en de samenwerking verloopt steeds beter.”

Zingen en dansen deden de Gentenaars al voor de match begon. Zodra de spelers aan hun opwarming begonnen, waren ook de supporters present. Armada Ganda had daarvoor een oproep gelanceerd. Alle Gentenaars geloven erin, een stunt is vanavond zeker mogelijk.