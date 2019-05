Superflitspaal waakt over werken in Rooigemlaan Sam Ooghe

27 mei 2019

15u45 16 Gent De Gentse politie heeft de ‘superflitspaal’ aan de werken in de Rooigemlaan gepositioneerd.

De Lidar of mobiele flitspaal wordt normaal elke week verplaatst, vooral naar zones waar gevoelig te snel gereden wordt, of in de buurt van scholen. Nu komt de flitspaal ter hoogte van de Colruyt aan de werken in de Rooigemlaan, waar tijdelijk een snelheidslimiet geldt van 30 kilometer per uur. Het verkeer moet tijdelijks over één rijkstrook en de parkeerstrook, die gedeeld wordt met fietsers. Wie er te snel rijdt, krijgt dus een boete in de bus.