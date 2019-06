Superflitspaal staat week in Victor Braeckmanlaan Sam Ooghe

27 juni 2019

15u01 0 Gent De superflitspaal van de Gentse politie staat deze week in de Victor Braeckmanlaan in Sint-Amandsberg.

De Lidar van de politie krijgt elke week een nieuwe standplaats. Ditmaal is dat in de Braeckmanlaan, waar er nog steeds een snelheidslimiet geldt van 50 kilometer per uur. Wie er te snel rijdt, van of naar het Copacobana Festival bijvoorbeeld, kan een boete verwachten in de bus.