Superflitspaal staat week in Gentstraat Sam Ooghe

04 juni 2019

18u36 7 Gent De superflitspaal van de Gentse politie staat deze week in de Gentstraat.

De mobiele ‘Lidar’ van de Gentse flikken wordt elke week verplaatst. Deze week staat de flitspaal in de Gentstraat in Oostakker, waar de maximaal toegelaten snelheid dertig kilometer per uur bedraagt. Wie er te snel rijdt, krijgt een boete in de brievenbus.