Superflitspaal Sammeke staat per ongeluk in doodlopende straat Erik De Troyer

19 oktober 2019

Bizar zicht op de Meulesteedsesteenweg. Daar staat sinds begin deze week de Gentse superflitspaal ‘Sammeke’ opgesteld klaar om hardrijders op de bon te zwieren. Die hardrijders zijn echter ver te zoeken aangezien sinds deze week het kruispunt iets verderop werd opengebroken door een aannemer. De stad vernieuwt er de verkeersremmers. Daarom moet alle verkeer omrijden. De buurtbewoners lachen er zich in elk geval een kriek mee. “Misschien staat hij hier om fietsers te flitsen. Heel erg is er in elk geval niet over nagedacht.” Eén ding staat vast: deze week breekt Sammeke geen records.