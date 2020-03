Superflitspaal Sammeke in onderhoud: “Maar we doen nog volop controles” Cedric Matthys

24 maart 2020

17u30 1 Gent De Gentse politie heeft laten weten dat haar superflitspaal even niet in het straatbeeld te zien zal zijn. Het toestel, door de agenten Sammeke genoemd, is enkele weken in onderhoud.

“Net als een wagen, moet je ook bij een flitspaal af en toe eens alles laten nakijken”, legt woordvoerder Matto Langeraert uit. “Het onderhoud stond al gepland en er is dus geen link met de coronacrisis. Wel geef ik mee dat je ook nu beter niet te snel rijdt in Gent. We beschikken over heel wat andere mobiele toestellen en onze agenten doen volop controles.”