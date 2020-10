Succesvolle koffie- en theewinkel Cantata nu ook in Gent: “Zelfs klanten die al veel kennen van koffie of thee, kunnen hier nog iets nieuws leren” Jill Dhondt

09 oktober 2020

17u14 2 Gent De koffie- en theeketen Cantata bestaat al langer in het buitenland, maar komt nu voor het eerst ook naar Gent. In de winkel vind je meer dan tweehonderd soorten thee en een honderdtal soorten koffie, rechtstreeks geleverd uit hun eigen branderij in Kruibeke. Het doel van de verkopers is om de klanten mee te nemen op een ontdekkingsreis, door hen te laten ruiken, proeven en normaal ook voelen.

De eerste winkel van Cantata werd zestien geleden opgericht in Moskou. Intussen bevat de keten ongeveer 350 vestigingen over de hele wereld. De eerste Belgische winkel werd vier jaar geleden geopend in het Wijnegem Shopping centrum. Het was een zodanig succes dat de eigenaars Chantal Hoorens en Camille Willems kort erna besloten om een tweede winkel te openen in eigen land, deze keer in het Waasland Shopping. Vestiging nummer drie ging vandaag open in het shoppingcentrum aan de Zuid.

Hier vind je meer dan tweehonderd soorten thee die zowel warm als koud kunnen gedronken worden, en een honderdtal soorten koffie. “De koffiebonen komen van overal ter wereld, en worden gebrand in onze ambachtelijke branderij CoffeeRoots in Kruibeke”, zegt Koen Liekens, commercieel directeur. “Die branderij bestaat al meer dan honderd jaar.”

Ruiken, proeven, (voelen)

De Cantanta winkels draaien vooral om beleving. Tegen de muren werden grote kasten geplaatst met in elk hokje een ander soort thee of koffie. De klassieke, pure smaken zijn aanwezig maar er zitten ook vernieuwende smaken tussen zoals snickers, hazelnootbrownie en crème brulée aan de koffiekant. “We willen de klanten meenemen op een ontdekkingsreis”, zegt Koen. “Zelfs klanten die al veel kennen van koffie of thee, kunnen hier nog iets nieuws leren. We laten ze ruiken, proeven, en normaal ook voelen maar dat is even niet toegestaan.” Eén van de beste koffiesoorten uit het gamma passeerde eerst door het darmkanaal van een Indonesische kat vooraleer ze gebrand werd. Belangrijk om te vermelden: de bonen werden grondig gespoeld voor ze gebrand werden. Hoe fijn de bonen gemalen worden, bepaalt de klant zelf.

Meer van dat

Gent zal niet de laatste locatie zijn waar Chantal en Willem een winkel openen. In november trekken ze naar Brussel en volgend jaar komen er nog tien locaties bij. “We mikken vooral op shoppingcentra”, zegt Chantal. “Die zien ons graag komen, maar het is ook een dankbare plek voor een winkel als Cantata. Wie naar een winkelcentrum komt, maakt vaak meer tijd voor een bezoek. Ze snuisteren graag eens rond, en daarvoor is onze geschenkhoek ook ideaal. Daar vind je chocolade, tassen, thermossen, capsules, geschenkmanden en meer. Ideaal voor de komende kerstperiode.”

Cantata Gent Zuid, Woodrow Wilsonplein 4, Gent.