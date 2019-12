Succesverhaal Golden Gai opent tweede zaak: “We blijven in de Japanse sfeer” Jill Dhondt

20 december 2019

18u42 6 Gent Golden Gai opende een dik jaar geleden de deuren en bouwt nu al een tweede vestiging uit waar Minne tot voor kort zat. De ramenbar doet gouden zaken waardoor het zo snel al kan uitbreiden.

Een kleine twee maand geleden deed de uitbaatster van Minne de deuren toe. Ze verwacht een tweede kindje en wou zich graag op andere zaken focussen. Sindsdien zijn de eigenaars van Golden Gai aan het werk om de winkel leeg te halen. In hun tweede zaak waarvan de eigenaars de naam nog niet willen verklappen zal er terug een Japanse sfeer hangen. “We zullen geen ramen aanbieden zoals in Golden Gai maar eerder werken volgens het ‘isakaya’ principe, dat is Japans voor kantine”, zegt Jesse, één van de uitbaters. “Bijna niemand kookt zelf in Japanse grootsteden, de keukentjes zijn daar te klein voor. Ze gaan samen op restaurant om eten te delen.” De tweede zaak van Jesse, Laura en Robin wil dezelfde sfeer uitstralen.

Kwaliteit en toch betaalbaar

Golden Gai is snel een hoogvlieger geworden omdat het kwalitatief eten serveert dat betaalbaar is. De nieuwe zaak zal op hetzelfde idee gestoeld zijn. “Betaalbaar eten, een interessante drankkaart en vriendelijke service, dat stellen we nog steeds voorop”. Door de eerste verdieping dat voordien diende als theehuis bij de zaak te betrekken zal er ook voldoende plaats zijn voor grote groepen.

Net zoals in Golden Gai zullen de uitbaters voldoende aandacht schenken aan het interieur. “In de ramenbar werken we met frisse kleuren, deze keer zullen we warmere tinten gebruiken.” De Gentenaren zullen terug samenwerken met het collectief ‘Onbetaalbaar’ dat de tafels, de bar en de gordijnen maakte voor Golden Gai. “Het is belangrijk voor ons om met zoveel mogelijk lokale partners te werken.” Het gouden trio hoopt tegen de lente te kunnen openen op hun tweede locatie. Als het warmer begint te worden zullen ze een groot terras uitzetten rond de vele ramen van het vernieuwde Minne.