Subtiele middenvinger op kledij slaat meteen aan bij BV’s. “Dat iedereen eens gewoon doet waar hij zin in heeft, eigenlijk.” Sabine Van Damme

10 december 2019

20u16 43 Gent De ‘attitude’ van zijn dochter toen die ziek was, en eigenlijk ook de manier waarop hij zelf in het leven staat, hebben Sven Eeckman ertoe aangezet zijn manier van denken op t-shirts te laten drukken. “KAMK, staat er. En dat is een subtiele middenvinger naar de druk van de maatschappij”, grijnst hij. “Want KAMK staat eigenlijk voor Kust Allemaal Mijn Kl*ten.” BV’s als Guga Baúl, Karen Damen en Erik Van Looy poseren er met plezier mee.

“Mijn dochter was 17 toen ze zwaar ziek werd en door de medicatie haar haren verloor”, vertelt Sven Eeckman. “Ze wilde absoluut een pruik, maar na 3 weken legde ze die aan de kant. “Ik draag dat niet voor mijzelf maar voor andere mensen”, zei ze. “En ik heb er geen zin meer in. Als zij mij zo niet willen zien, moeten ze maar naar de andere kant kijken.” Ik vond dat echt straf, voor een meisje van 17. Want ‘imago’ is tegenwoordig alles. Heel veel jongeren zijn ongelukkig omdat ze niet genoeg Facebook-likes krijgen, of omdat ze hun Instagram-foto’s niet goed genoeg vinden vergeleken bij anderen. Terwijl ik zoiets heb van: doe toch eens allemaal uw eigen zin en blijf vooral jezelf!”

Zo staat Sven zelf ook in het leven. Hij werkt bij het Gentse OCMW, en in bijberoep werkt hij voor verschillende tv-productiehuizen. “Ik vind dat er veel te veel ongeschreven regels zijn in de maatschappij. Je moét gelukkig zijn. Je moét avocado’s eten. Je moét aan yoga doen. Daardoor zijn mensen nog amper zichzelf. Ironisch genoeg worden ze net door die schijn van geluk op te houden, zélf juist onzeker, ongelukkig of depressief. Terwijl: je hoeft je helemaal niet anders voor te doen dan je écht bent om er toch maar bij te horen. Ik zocht een subtiele manier om mij daartegen te verzetten, zonder te gaan schelden, en zonder op te roepen tot rebellie. Zo kwam ik dus op KAMK. Als je niet weet waar het voor staat is het gewoon een leuk logo. En als je het wel weet is het een statement. Maar: ik wil de mensen vooral niks opdringen. Op mijn site staat zelfs een button met ‘Kust Allemaal Mijn Kl*oten, dat interesseert mij niet, en die leidt je direct terug naar Google.” (Lees verder onder de foto)

Maar enkele BV’s poseerden maar wat graag met het KAMK-logo, en dus ging de bal snel aan het rollen. “Ik ken Darcey Verheuge van het Gentse kledingmerk 9K al lang, en nu werken we samen. Want plots willen mensen t-shirts en sweaters van KAMK bestellen. Het was niet echt mijn bedoeling dit te commercialiseren, ik heb zelfs geen stock. Dus voorlopig komt elke bestelling per mail binnen en Darcey zorgt dan dat het product geleverd wordt.” En de dochter van Sven, die is intussen al 2 jaar genezen.

Het hele KAMK-verhaal staat op de website www.kamkonline.be, waar je ook kan bestellen. Er is ook een Instagrampagina - @instakamk – waar Sven het 100% jezelf zijn promoot met allerlei grappige foto’s en motiverende quotes. Bestellen kan via info@kamkonline.be.