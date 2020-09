Stunt- en vliegwerk om torenspits van Groot Begijnhof te herstellen. “Elke leisteen apart controleren vanuit een bakje aan een kraan” Sabine Van Damme

29 september 2020

13u35 0 Gent In het In het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg wordt vandaag stuntwerk uitgevoerd. De restauratie van de Begijnhofkerk startte al in juni, maar om de top van de torenspits te inspecteren, is er een hoogtewerker nodig. “Van op de grond kunnen we de schade niet juist inschatten, vanuit de kraan wordt vandaag elke leisteen van de torenspits apart bekeken”, zegt Lieven Decaluwe, voorzitter van het Groot Begijnhof.

Het Groot Begijnhof is een verborgen oase van rust in Sint-Amandsberg, op een boogscheut van de drukke Antwerpsesteenweg. Sinds jaar en dag al wordt er gerestaureerd in dit pittoreske oord, momenteel is de Begijnhofkerk aan de beurt. “Het Groot Begijnhof is ingewijd op 29 september 1874, 146 jaar geleden dus”, vertelt Lieven Decaluwe, sinds jaar en dag voorzitter van de Raad van Bestuur van het Groot Begijnhof. “In 1994 werd de site geklasseerd, en sinds 2004 wordt er grondig gerestaureerd. De werken aan de Begijnhofkerk zijn in juni gestart, we krijgen daar ook een restauratiepremie voor. Het Groot Begijnhof betaalt zelf 261.000 euro, de stad Gent 97.600 euro, en van het Agentschap Onroerend Erfgoed krijgen we 422.900 euro.” (Lees verder onder de foto)

De grootste werken moeten worden uitgevoerd aan het dak. Leistenen liggen los, zijn gebarsten of gewoon verdwenen, ook stukken natuursteen zijn gebarsten in de loop der jaren. “De werken zullen ongeveer een jaar duren”, weet Decaluwe. “Maar terwijl we aan het dak bezig zijn, wordt ook de torenspits onder handen genomen. Die is liefst 53 meter hoog, daar geraak je niet zomaar bij. De hoogste nok van het dak ligt op 31,5 meter, de torenspits zelf is nog eens 21,5 meter hoog. Er komt dus een hoogtewerker aan te pas. We wisten dat er schade was aan de torenspits door een storm van vorig jaar, maar hoe groot die schade was, konden we van op de grond niet inschatten. Zelfs met een verrekijker kan je dat niet goed genoeg zien.”

Leistenen

Dus zijn er nu werkmannen die bengelend in een bak aan een kraan de hele torenspits nauwkeurig controleren. “Elke scheef zittende leisteen wordt recht gelegd, wat kapot is wordt vervangen”, legt Claude Nijs, een van de werfleiders, uit. “Een huzarenstukje, want die leistenen worden op hun plaats genageld. Gelukkig is het vandaag beter weer dan de voorbije dagen, anders had dit niet kunnen plaatsvinden.” (Lees verder onder de foto)

Aan het dak zelf wordt intussen ook naarstig doorgewerkt, maar dan van op stellingen. Hele stukken dak worden vervangen. Van op dat dak heb je trouwens een prachtig zicht over de stad. “Dit is een zoveelste stap in de restauratie van dit Begijnhof”, zegt Decaluwe. “In de toekomst zal ook het interieur van de kerk worden aangepakt, maar dat zal jammer genoeg niet voor de eerstkomende jaren zijn.