Stuk Wolfputstraat is ‘racebaan’, snelheidscontroles op komst Sabine Van Damme

07 augustus 2019

11u46 6 Gent In Oostakker is het deel Wolfputstraat tussen de Meerhoutstraat en de Sint-Laurentiuslaan een heuse racebaan geworden. “Het is gevaarlijk en er moet ingegrepen worden”, vindt raadslid Carl Dedecker. Burgemeester De Clercq belooft alvast snelheidscontroles.

“Enige tijd geleden is de Wolfputstraat te Oostakker aangepakt”, zegt Dedecker. “Er is een nieuw wegdek aangelegd en de voorrangsregeling is gewijzigd. In de Wolfputstraat geldt nu een maximum snelheid van 30 per uur, behalve in het gedeelte tussen het kruispunt met de Meerhoutstraat en de Sint-Laurentiuslaan. Sinds de wijzigingen wordt in dat stuk opvallend veel te snel gereden. Bewoners van de Wolfputstraat en de hoek van de Renaat De Rudderstraat klagen over auto’s die het traject zijn gaan beschouwen als een persoonlijke racebaan.”

Burgemeester Mathias De Clercq belooft maatregelen. “De politie voerde in maart 2019 nog snelheidsmetingen uit in de Wolfputstraat, tussen de Van Impelaan en de Domien Geersstraat, richting Gentstraat. Daar reed 85% van de chauffeurs 42 per uur of minder. In het deel waarvan sprake werd niet gemeten, en dus zullen we dat binnenkort wel doen. Snelheidsremmers op die locatie zijn niet evident. Rijbaankussens zo dicht bij woningen zorgen voor overlast, en asvernauwingen of –verschuivingen zijn daar moeilijk door de vele private opritten. Ook voor de bus die daar passeert zijn er specifieke richtlijnen rond breedtes en bochtstralen. Het Mobiliteitsbedrijf zal met De Lijn bekijken of daarvan afgeweken kan worden.”