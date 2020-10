Stuk Groendreef-Gérard Willemotlaan blijft langer fietsstraat Cedric Matthys

02 oktober 2020

17u53 0 Gent Het deel van de Groendreef-Gérard Willemotlaan vanaf de R40 blijft langer een fietsstraat. De maatregel werd bij de start van de lockdown in april ingevoerd om meer afstand te kunnen houden. Alle andere tijdelijke fiets- en wandelstraten worden wel afgeschaft.

10 keer meer fietsers dan auto’s. Dat zijn de cijfers van de Stad Gent. Per uur passeren er op de kruising van de Groendreef met het Westerringspoor bijna duizend fietsers. De tijdelijke fietsstraat bewijst er volgens schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) zijn nut en blijft dan ook langer in voege. “We hebben niet alleen gekeken naar de cijfers", zegt hij, “maar ook geluisterd naar de vele fietsers die dagelijks gebruik van de fietsstraten. Zij zijn tenslotte de experts. Hieruit bleek wat mogelijk en wat niet. De Zuidkaai-Groendreef was bijvoorbeeld ook een tijdelijke fietsstraat, maar daar zijn grondige werken nodig om ieders veiligheid te garanderen. Op korte termijn kan dit niet en dus keren we terug naar de situatie van voor corona.”

Verder schafte Watteeuw ook de tijdelijke wandelstraat op De Lousbergkaai af. Die werd tijdens de lockdown ingericht omdat heel wat Gentenaars langs het water kwamen wandelen. Een evaluatie toonde aan dat ook deze straat niet voldoende veilig is nu het verkeer opnieuw is teruggekeerd.