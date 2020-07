Studioskoop opnieuw open: “Opkomst verbazend goed” Jill Dhondt

01 juli 2020

17u18 0 Gent Filmliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen, want de bioscopen mogen weer open. In de Studioskoop aan het Sint-Annaplein gaan ze verder met de programmatie van voor de lockdown. In de weken die volgen zullen er opnieuw nieuwe films op het witte doek te zien zijn.

De programmeurs van de Studioskoop hebben hun schema ietwat aangepast, zodat er tussen de vertoningen een halfuur zit. Op die manier kruist wie binnenkomt nooit de personen die buitengaan. Het aantal bezoekers per zaal werd uiteraard ook aangepast. “We verkopen 35 procent van de beschikbare plaatsen”, zegt uitbater Walter Vander Cruysse. “Met je bubbel mag je naast elkaar zitten, zo niet moeten de bezoekers twee stoelen vrij laten.”

De programmatie is voorlopig ongewijzigd. “Dat is bij de meeste bioscopen zo. We tonen enkele films die net uitkwamen aan het begin van de lockdown, en we hernemen ook enkele oudere films zoals ‘Interstellar’, ‘If Beale Street Could Talk’ en ‘Shoplifters’. Vanaf volgende week bieden we opnieuw nieuwe films aan.”

Meer volk dan verwacht

Walter was verrast van de opkomst van vandaag. “De eerste vertoningen zijn achter de rug, en we hebben tot mijn verbazing een goede opkomst gehad. Ik had gedacht dat het rustig ging zijn, maar het is al een goede woensdag geworden. De klanten gaven ook aan dat ze blij waren dat we terug open zijn. Het café gaat vanavond weer open. Door wat puzzelwerk moesten we maar twee tafels wegnemen om aan de regels te voldoen, waardoor we maar een klein deel van onze capaciteit verliezen.”