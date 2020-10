Studio Skoop tijdelijk opnieuw open voor Gents filmfestival, maar wat daarna? Cedric Matthys

13 oktober 2020

15u15 1 Gent Goed nieuws voor de Gentse filmfans. Tijdens Goed nieuws voor de Gentse filmfans. Tijdens Film Fest Gent, dat vanavond start, gaat de Studio Skoop opnieuw open. Nog tot en met 23 oktober speelt een reeks interessante films in de onafhankelijke bioscoop. Toch blijft de toekomst door de coronacrisis en een nakende verkoop onzeker.

Gaat Studio Skoop voor het laatst opnieuw open? Eigenaar Walter Vander Cruysse vindt de vraag wat voorbarig als we hem aan de vooravond van Film Fest Gent opbellen. Zijn onafhankelijke bioscoop aan het Sint-Annaplein in Gent opent tijdelijk opnieuw de deuren voor het Gentse filmfestival. Door de coronacrisis was de cinema sinds eind juli toe. Door de mondmaskerverplichting was de opkomst slechts een vierde van normaal waardoor open doen meer kostte dan dicht blijven.

(lees verder onder de foto)

Opnieuw op slot

Dat de geliefde cinema niet meer zal openen eens corona voorbij is, is een vraag waar heel wat Gentse filmliefhebbers mee zitten. Film Fest Gent toont nog tot en met 23 oktober films in de Studio Skoop, maar daarna gaan de cinema en het bijhorende café opnieuw op slot. Sommigen vrezen dat wel eens voor goed zou kunnen zijn, maar Vander Cruysse stelt gerust.

“Studio Skoop is nog niet verkocht”, benadrukt hij. “Als de coronacijfers dalen en het opnieuw rendabel is om films te tonen, starten we onze werking opnieuw op. Graag wijs ik erop dat onze cinema in het verleden ook al eens jaar is dicht geweest voor verbouwingen. Er wordt nu veel over geschreven, maar ook die periode hebben we toen overleefd.”

Film Fest Gent

Met wie Vander Cruysse vandaag in gesprek is om het pand op te kopen, kan hij niet kwijt. Al liet de organisatie achter Film Fest Gent al langer weten geïnteresseerd te zijn. Het filmfestival dat bijna een halve eeuw geleden ontstond in Studio Skoop zou zo thuiskomen. Maar volgens woordvoerster Kim Verthé staat er nog niks concreet op papier.

“Voor onze jaarwerking zou het handig zijn mochten we ook beschikken over een eigen zaal", laat ze weten. “De medewerkers zitten momenteel in een gebouw in de Leeuwstraat, maar we zijn op zoek naar iets nieuws. Die zoektocht heeft de afgelopen maanden wat stilgelegen met alle voorbereiding voor het festival. We hebben hard gewerkt om alles coronaproof te krijgen. Toch gaan we, van zodra ons festival erop zit, opnieuw op zoek naar een nieuwe locatie voor onze werking.”