Studio Skoop sluit woensdag opnieuw (tijdelijk) de deuren: “Open doen kost meer dan dicht blijven” Wietske Vos

20 juli 2020

15u22 4 Gent Bioscoop Studio Skoop aan het Sint-Annaplein gaat opnieuw (tijdelijk) dicht. Nog tot en met dinsdag (morgen) gaan de geplande filmvertoningen door, daarna sluiten de deuren tot nader order – zeker de hele zomer. “Het kost meer om open te doen dan om dicht te blijven”, zegt eigenaar Walter Vander Cruysse.

In een mededeling laat Walter Vander Cruysse (66) weten dat Studio Skoop ‘wegens de omstandigheden en te beperkte opkomst’ besloten heeft te sluiten vanaf woensdag 22 juli. “Het heeft in onze ogen geen zin om wekelijks zwaar verlies te maken en zo op termijn de financiële gezondheid van onze bioscoop in gevaar te brengen”, schrijft Vander Cruysse. “Zeker in de optiek dat we waarschijnlijk afstevenen op een lockdown van de cinema’s, zoals in bepaalde regio’s van Europa nu al het geval is.”

Financieel gezond

Dit besluit valt Vander Cruysse, die op 1 juli vol goede moed zijn bioscoop heropende na de verplichte coronasluiting, zwaar. “Maar de opkomst is gewoon dramatisch, waardoor de kosten te zwaar doorwegen”, legt hij uit. “Studio Skoop is nu financieel gezond, en dat wil ik zo houden. Ik wil niet per se nu openblijven, om er later letterlijk de rekening voor te betalen. Bovendien gaat het nu met het aantal coronabesmettingen weer de verkeerde kant uit, en vrees ik dat bioscopen opnieuw de deuren moeten sluiten binnenkort. Maar ook al is dit niet het geval, dan nog is dit het beste voor de bioscoop op langere termijn.”

E erste cijfers bemoedigend

Nochtans zag het er bij de heropening aanvankelijk goed uit voor Studio Skoop. “De eerste week waren de cijfers bemoedigend, en de tweede week noteerden we zelfs een stijging van 50% ten opzichte van de week ervoor”, aldus Vander Cruysse. “Maar de vrijdag erop werden mondmaskers overal verplicht, en direct viel de opkomst met de helft terug, en daarna met nog eens 25%.”

In onze poll op Facebook geeft meer dan 57% van de respondenten aan dat een mondmasker hem of haar eerder tegenhoudt om naar de film te gaan Walter Vander Cruysse

Studio Skoop lanceerde op Facebook een poll over het dragen van mondmaskers bij een bioscoopbezoek. “Tot nu toe geeft meer dan 57% van de respondenten aan dat een mondmasker hem of haar eerder tegenhoudt om naar de film te gaan”, zegt Vander Cruysse. “Dat vertaalt zich dus heel duidelijk in de cijfers: de meerderheid van de mensen heeft daardoor geen zin meer om te gaan, of heeft te veel schrik.”

Studio Skoop blijft zeker dicht tot eind augustus, tenzij de coronacijfers opvallend positief zouden evolueren. Het personeel van de bioscoop is tot die tijd tijdelijk werkloos.