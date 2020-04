Studio Skoop brengt nieuwste cinemafilms naar ieders huiskamer Jill Dhondt

04 april 2020

09u37 1 Gent De Studio Skoop werd enkele weken geleden, net zoals alle andere bioscopen, gesloten voor onbepaalde duur gesloten. Om bezoekers toch de mogelijkheid te geven om de nieuwste films mee te pikken, sloeg de cinema de handen in elkaar met Lumière. Samen bieden ze films, die nu in de bioscoop hadden moeten draaien, online aan.

Een verlaten gebouw, lege gangen en zalen, zo ziet de Studio Skoop er momenteel uit. Een cinemabezoek staat even niet op de agenda, maar een filmrelease kunnen bezoekers wel nog meepikken. Door de recentste films online aan te bieden, kunnen cinefielen hun woonkamer omtoveren tot een knusse cinemazaal. Op de website van de Studio Skoop kunnen ze een keuze maken uit een hele resem recent films, die normaal in de cinema zouden getoond worden. Wie online een film bekijkt, is niet enkel mee met de laatste films, maar steunt ook de Studio Skoop in een moeilijke periode. Win-win met andere woorden.

Meer info op de website van Studio Skoop.