Studio NOIR experimenteert met tatoeages op afstand Jill Dhondt

29 april 2020

12u05 12 Gent Darjo Louwe Kooijmans werkt in de tatoe- en piercingstudio NOIR in Onderbergen. Voor de grap maakte hij een filmpje waarop te zien is hoe hij zijn vrouw op afstand tatoeëert. In een serieuzere toon bereiden de zaakvoerders en hijzelf ondertussen de heropstart van de studio voor. “Dit is geen beroep dat je op 1,5 meter afstand kan uitvoeren”, klinkt het.

Darjo, beter gekend onder zijn artiestennaam ‘Bleeding Edge’, poste een filmpje op zijn Instagram waarin je ziet hoe hij vanop afstand zijn vrouw Elke tatoeëert. “Het gaat om een ludiek filmpje”, zegt Darjo snel. “Het is niet de bedoeling dat we vanaf nu, op deze manier tewerk gaan. Anderhalve meter afstand houden, gaat niet in mijn beroep. Daarom hebben we een leuk filmpje gemaakt, om te kijken hoe dat er zou uitzien. Ik hield een lange stok vast met op het einde een naald, Elke lag op de tafel.”

Het proces ziet er nogal onhandig uit, want tatoeëren op afstand gaat natuurlijk niet. “Het was niet onze bedoeling om een echte tatoeage te maken, maar ik heb wel een paar prikjes gezet. Een volledige tat zou niet gaan, de precisie die je daarvoor nodig hebt kan je niet toepassen op zo een afstand. Van zover zit er te veel beweging in je naald.”



Heropstart voorbereiden

Darjo en zijn vrouw maakten het filmpje voor de grap, terwijl ze zich klaarmaken om veilig terug op te starten. “Wanneer dat precies zal zijn weten we nog niet. 18 mei is een optie, maar dat zal afhangen van hoe de situatie er over een week of twee uitziet. Intussen zijn we ons volop aan het klaarmaken, en een hoop maatregelen aan het invoeren. Normaal komen klanten per twee, maar dat zal even niet gaan. Wie langs wil komen, zal een afspraak moeten maken, en alleen komen. De afspraken en de werkstations worden gespreid.”

De artiesten kunnen geen anderhalve meter afstand bewaren van de klant, zoals het filmpje bewijst, maar zullen wel een mondmasker dragen. “We gaan de klant vragen om hetzelfde te doen. Handschoenen droegen we al voor de pandemie. Dat is wel een voordeel: hygiëne staat al altijd hoog op de agenda. We zijn het gewend van te ontsmetten tussen elke klant door. Materiaal is altijd nieuw, niets wordt twee keer gebruikt. Dat soort zaken hebben we altijd al gedaan.”