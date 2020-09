Studie van 100.000 euro naar hoe en waar LEZ best kan worden uitgebreid. Maar zal dat ooit gebeuren? Sabine Van Damme

08 september 2020

12u54 0 Gent De stad Gent heeft een studie ter waarde van 100.000 euro besteld over de lage-emissiezone. In de aanbesteding staat uitdrukkelijk dat de LEZ zal worden uitgebreid, de vraag is alleen hoe. Maar of het echt zover komt, valt af te wachten. Het staat in het bestuursakkoord, maar behalve de oppositie is minstens één meerderheidspartij flagrant tegen.

De LEZ blijft een pijnlijk etterende zweer binnen het stadsbestuur. In het bestuursakkoord staat dat de LEZ wordt uitgebreid naar de deelgemeenten. Maar daarover bestaat al meer dan een jaar onenigheid binnen de meerderheid. Sp.a noemt de LEZ ronduit asociaal en wil geen uitbreiding meer, net zoals de oppositiepartijen. Groen houdt het been stijf en wijst naar het bestuursakkoord.

Breuk in coalitie

Maar ook bij Open Vld zien ze die uitbreiding al lang niet meer zitten, al wordt dat niet zo officieel gezegd als bij sp.a. Het wetenschappelijk bewijzen van het nut van zo’n LEZ ligt immers moeilijk, en het aantal automobilisten dat getroffen zou worden door de maatregel is groot. Bovendien kwam er intussen corona, wat de wereld heeft veranderd, en wat maakt dat veel mensen financieel op hun tandvlees zitten. Een nieuwe auto is nu sowieso geen optie. De hele LEZ-discussie veroorzaakte eerder al een stevige barst in de coalitie, die wel eens zou kunnen leiden tot een volledige breuk.

Binnen de volledige R4

Tussenoplossing is een studie van 100.000 euro, die nu is aanbesteed. Dat die studie er zou komen, was al beslist in februari. Het plan is de LEZ uit te breiden binnen de volledige R4 op Gents grondgebied, maar ook in de deelgemeenten en het havengebied. De studie moet nu aantonen hoe en waar de LEZ best wordt ingevoerd. Maar of en wanneer dat dan zal gebeuren, is een andere vraag.

N-VA hekelt de hele procedure. “Een nog grotere LEZ zal opnieuw duizenden Gentse gezinnen stevig op kosten jagen”, stellen Anneleen Van Bossuyt en Ronny Rysermans. “En dat terwijl heel wat mensen nu al ernstig inkomstenverlies lijden door de coronacrisis. Dit is niet sociaal. Opvallend is dat de bestelde studie niet moet onderzoeken óf een uitbreiding van de LEZ wel een goed idee is. Nee, daar gaat het stadsbestuur a priori al van uit. Nochtans zijn er nu wel andere katten te geselen, zoals een relance van de Gentse economie, bijvoorbeeld. Wij zullen ons op alle mogelijke manieren verzetten tegen de plannen van het stadsbestuur.”