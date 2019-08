Studeren voor je tweede zit in de bib? Achteraan de rij aansluiten, aub



Sabine Van Damme

16 augustus 2019

14u11 0 Gent Bibliotheek De Krook deelde vandaag een indrukwekkend beeld op Facebook. Een massa studenten stond vanmorgen netjes aan te schuiven om binnen te raken.

Dat Bibliotheek De Krook succes heeft, wisten we al, maar deze foto tart toch de verbeelding. Even voor 10 uur werd vanop een van de verdiepingen van het gebouw een beeld gemaakt, waarop te zien is dat studenten staan aan te schuiven tot in de Lammerstraat. Heel gedisciplineerd gaat ze dus in een rij voor de deur staan, en die rij slingert helemaal het Miriam Makebaplein over, over de Sisulubrug (ja, die voetgangersbrug heet echt zo), over het voetpad, de hoek om tot op de Marcellisbrug, de brug over de Muinnkschelde tussen de Lammerstraat en de Zuid. “Als Universiteit Gent - HOGENT - Arteveldehogeschool de brug maken, staan de studenten tot op de bruggen aan te schuiven”, luidde de ludieke commentaar. De deuren van De Krook openden om 10 uur, een kwartiertje later was de hele meute binnen.