Studeren in MSK tussen kunst van Rodin en Lambeaux Yannick De Spiegeleir

11 juni 2019

13u45 7 Gent In Gent kunnen studenten deze maand voor de eerste keer studeren in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) tussen werken van vermaarde kunstenaars als Auguste Rodin en Jef Lambeaux.

In de zaal met beeldende kunst is ongeveer plaats voor 50 studenten. “Ze kunnen hier terecht van dinsdag tot vrijdag. Het enige dat studenten hoeven te doen is zich aanmelden aan de receptie waar hun naam wordt genoteerd”, zegt Bart Ooghe, communicatieverantwoordelijke van het MSK.

Lauren en Signe studeren geschiedenis aan de UGent. Zij sloegen vandaag hun boeken open in het MSK. “Het is een inspirerende en rustige omgeving om te studeren en als we pauze nemen, kunnen we de kunstwerken bewonderen.” Ook student rechten Felix Blommaert heeft een plaatsje gevonden naast een kunstwerk van de bekende Franse beeldhouwer Auguste Rodin. “Alles liever dan studeren op mijn kot. Hier word ik door niemand afgeleid of gestoord. Het is een prachtige plek om te blokken.”