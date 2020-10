Studentenvereniging reageert op verboden feestje in ArtCube: “Niet gepland maar theatervoorstelling liep uit met drank en muziek” Dylan Vermeulen

05 oktober 2020

18u13 0 Gent De politie heeft zondagochtend om 4.40 uur een feestje in ArtCube aan de Hurstweg in Gent stilgelegd. Eén persoon werd bestuurlijk aangehouden en 30 aanwezigen kregen een coronaboete van 250 euro. De voorzitter van studentenvereniging reageert: “Er bleven wat mensen hangen na de voorstelling en er werd gedronken en muziek opgezet, maar het was geen feest.”

Studentenvereniging Gé Catholica had toelating van de stad om een theatervoorstelling te organiseren in ArtCube, een oude textielfabriek die werd omgebouwd tot vier feestzalen. De voorstelling verliep zonder problemen. Maar om 4.30 uur waren een aantal van de aanwezigen nog een feestje aan het bouwen. De politie kwam ter plaatse en legde het feestje stil. Eén persoon werd bestuurlijk aangehouden en er werden 30 coronaboetes van 250 euro uitgeschreven aan de aanwezigen.

Niet gepland

Volgens de voorzitter van Gé Catholica ging het niet om een gepland feestje. “We hadden toestemming om een theatervoorstelling te organiseren. Die verliep vlekkeloos. Het klopt dat er achteraf nog een dertigtal leden van de organisatie van de theatervoorstelling in de ArtCube zijn gebleven. Er werd wat gedronken en muziek opgezet, maar een feest zou ik het zeker niet noemen. De boetes die zijn uitgedeeld hebben we dan ook meteen betaald, want dat is niet meer dan logisch.”