Studentenresto De Brug heropent na verbouwingswerken Yannick De Spiegeleir

12 november 2019

16u40 2 Gent In de Sint-Pietersnieuwstraat kunnen studenten en personeel van de UGent sinds dinsdag opnieuw hun benen onder tafel schuiven in resto De Brug. De populaire studentenkantine heropende bijna twee maanden later dan voorzien.

In het studentenrestaurant zelf is er (voorlopig) weinig veranderd. Enkel de ingang is veranderd van de Sint-Pietersnieuwstraat naar het studentenplein. In een latere fase in 2020 wordt De Brug sterk uitgebreid en zal er plaats zijn voor 1.000 mensen. Er komt een broodjesbar en de cafetaria en verbruiksruimte worden vernieuwd en het terras wordt groter. Het is mogelijk dat De Brug dit academiejaar mogelijk terug even dicht moet, maar dat zal sowieso niet meer om een periode van vijf maanden gaan.

Voorlopig kunnen de studenten dus opnieuw terecht in hun vertrouwde stek. Rechtenstudenten Lieselotte, Britt, Karen, Laura en Kjara zijn opgetogen. “We waren en zijn trouwe bezoekers van De Brug. Tijdens de tijdelijke sluiting zijn we niet uitgeweken naar een andere resto, maar hebben we op kot gegeten. Dus we zijn blij dat we terug hier terecht kunnen.” Ook het personeel van De Brug is tevreden dat ze terug aan de slag kunnen in de Sint-Pietersnieuwstraat. “Het is nog niet zo’n slechte zaak dat we nu terug open gaan, want de start van het academiejaar is hét drukste moment. Nu de blokperiode en examens voor de deur staan, is het al wat rustiger”, zegt Christiaan Schuddings, coördinator van De Brug.

Om de volkstoeloop in de Sint-Pietersnieuwstraat in goede banen te leiden, stelde de UGent de komende twee weken enkele stewards op aan de fietsenstallingen. “We verwijzen de bezoekers van de Brug waar ze hun fietsen kunnen parkeren”, zegt Chaimae Bouazza.