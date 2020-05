Studentenraad reageert op verzuchtingen studente: “HOGENT was eerste hogeschool die met aanpak examens bekendmaakte” Wietske Vos

08 mei 2020

12u35 0 Gent Begin deze week publiceerde studente Fébe Delagresne een open brief op haar Facebookpagina, waarin ze vraagtekens zet bij de manier waarop HOGENT het schooljaar verder aanpakt in deze tijden van corona. “De examens baren me echt zorgen en hoe moet het met de studiepunten?” De studentenraad van HOGENT zegt aan oplossingen te werken.

In haar brief kaart Fébe Delagresne (20), bachelorstudente rechtspraktijk aan HOGENT, verscheidene problemen aan. Zo stelt ze zich vragen over het niveau van het onderwijs: “Voor sommige vakken lukt het online lesgeven super, bij andere vakken is de kwaliteit van het onderwijs echt ondermaats. Lectoren hebben geen eenduidige richtlijnen gekregen, waardoor we op 5 verschillende platformen moeten werken, examens zouden moeten afleggen op 3 verschillende programma’s met 2 verschillende devices.”

Daarnaast maakt ze zich vooral zorgen over het verloop van de examens. “Een definitief examenrooster kregen we pas na de paasvakantie (…). Hoe onze examens gingen plaatsvinden, kregen we pas vorige week te horen. Een testpoging (voor het afnemen van online examens vanuit thuis, red) vandaag (begin deze wek, red) flopte ronduit.” Ze zet ook vraagtekens bij de privacy, gezien van de studenten gevraagd wordt een 360° video te maken van de locatie waar ze het examen afleggen en ze tijdens dit examen ook gefilmd worden, om spieken en fraude tegen te gaan. “Is dit allemaal wel wettelijk?”

Tot slot maakt Delagresne zich boos over het feit dat er niet gedacht wordt aan de verloren studiepunten. “Studiepunten zijn duur en voor een student dus kostbaar. Maar zowel de hogescholen als de overheid spelen hiermee alsof het een puzzel is die ze oplossen uit verveling tijdens deze quarantaine, zonder erbij stil te staan dat onze toekomst ervan af hangt.”

Studentenraad

De woordvoerder van HOGENT betreurt dat Delagresne haar bezorgdheden direct openbaar maakte, en dat ze die niet eerst met de school of de studentenraad heeft gedeeld. “We hebben 15.000 studenten, van wie de meesten er ondanks de omstandigheden toch in slagen om met ons in dialoog te blijven. Intussen is er overleg geweest tussen de studente en de betrokken decaan, en wordt er gewerkt aan oplossingen. Maar niemand heeft een kant-en-klaar draaiboek voor situaties als deze.”

Student Laurens Snauwaert, ondervoorzitter van de studentenraad van HOGENT, bevestigt dit. “Ik steek er mijn hand voor in het vuur dat dat alle docenten echt hun uiterste best doen om oplossingen te vinden. Verloopt alles vlekkeloos? Nee, zeker niet, maar dat kan ook niet in deze omstandigheden. We weten dat het moeilijk is voor studenten momenteel, ik ervaar dat zelf ook. Daarom is het de bedoeling dat studenten zoveel mogelijk naar ons toe komen met hun vragen en problemen. De studentenraad wil zo dicht mogelijk bij de student staan, en het is altijd jammer als je merkt dat we niet iedereen bereiken. Daarom hierbij een oproep aan alle studenten van HOGENT: de studentenraad is voor jullie, aarzel niet contact met ons op te nemen.”

Voor de concrete vragen van Delagresne heeft hij begrip, maar hij nuanceert ook: “HOGENT was de eerste Vlaamse hogeschool die bekendmaakte hoe ze de examens zou gaan aanpakken. En inderdaad is het testexamen niet goed verlopen, dat klopt. Maar er is mij verzekerd dat dit direct onderzocht is, gezien HOGENT die software al jaren zonder problemen gebruikt. Het bleek te gaan om een fout met de server op het moment van de test, en die is direct opgelost. Wat de studiepunten betreft, is er reeds beslist dat de regel waarbij studenten die 60% van hun studiepunten halen, het jaar daarna voor 80% van de punten moeten slagen, wordt versoepeld naar 30% voor het hele academiejaar.”

Geen privacyinbreuk

En hoe zit het nu met die 360° video? “Privacygevoelige zaken worden streng gecontroleerd door HOGENT”, aldus Snauwaert. “Deze beelden worden enkel en alleen opgehaald als er een vermoeden van fraude bestaat.”

Gert Vermeulen, professor strafrecht aan de UGent, bevestigt dat deze opnames geen inbreuk op de privacywet vormen. “Het recht op privacy is geen absoluut recht: als er een correcte grondslag voor is, zijn bepaalde zaken wel degelijk wettelijk. En die grondslag is er: onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht zijn om onderwijs in te richten, examens te organiseren en diploma’s uit te reiken. Bovendien zijn ze ook verplicht om maatregelen te nemen om fraude tegen te gaan. Dus ik kan me voorstellen dat onderwijsinstellingen in deze omstandigheden overgaan tot een dergelijke maatregel, onder strenge voorwaarden uiteraard.”

De studentenraad van HOGENT is bereikbaar via studentenraad@hogent.be, Facebook of Instagram

Volgende week plant de studentenraad van HOGENT een livestream – meer info via de Facebookpagina van HOGENT Studentenraad.