Studentenkamers in grote bouwprojecten mogen niet meer per stuk verkocht worden Jill Dhondt

27 augustus 2020

16u10 0 Gent De Stad Gent ijvert voor goed onderhouden en goed beheerde studentenkamers. Daarom werd bepaald dat studentenkamers in grootschalige bouwprojecten niet meer per stuk verkocht kunnen worden. Een versnipperde eigendom is op lange termijn nefast voor de kwaliteit, volgens de Stad.

Private ontwikkelaars kunnen in Gent al sinds 2010 grootschalige studentenhuisvesting bouwen. En dat is nodig: Gent telt momenteel 38.000 kotstudenten en dat aantal groeit elk jaar. Om te vermijden dat studenten in gewone huizen en appartementen terechtkomen en zo de prijs voor gezinnen opdrijven, komen er steeds meer grotere studentengebouwen bij van 50 kamers en meer.

In de praktijk worden kamers, studio’s of appartementen in die gebouwen vaak per stuk te koop aangeboden. Op die manier telt zo’n gebouw tientallen eigenaars. “Dat is op lange termijn nefast voor de kwaliteit van die gebouwen”, zegt Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en Stedenbouw. “Door het versnipperde eigendom is het bijvoorbeeld veel moeilijker om grondige verbouwingen uit te voeren, met leegstand en verkrotting tot gevolg. We willen zorgen voor meer kwalitatieve studentenhuisvesting, in nieuwe gebouwen die goed beheerd en onderhouden worden. Studenten moeten veilig en aangenaam in Gent op kot kunnen.”

Extra paragraaf

Daarom heeft de Stad Gent haar Algemeen Bouwreglement aangepast. In een extra paragraaf staat dat studentenkamers in nieuwe, grootschalige studentenhuisvesting niet per stuk kunnen worden verkocht. Wie toch wil investeren in studentenkamers, kan dat op andere manieren, zoals door aandelen te kopen in een gebouw, of via een vastgoedvennootschap of obligaties.