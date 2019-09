Studenten vinden elkaar op KLIK-app: “Toepassing al meer dan 7.350 keer gedownload” Yannick De Spiegeleir

30 september 2019

14u11 0 Gent De KLIK-app, een zoekertjessysteem dat Gentse studenten met elkaar in contact brengt, werd na één jaar meer dan 7.350 keer gedownload en telt nu meer dan 4.450 actieve gebruikers. De app is een initiatief van de Gentse hogeronderwijsinstellingen en de Stad.

Het concept is simpel: een student plaatst een zoekertje, andere studenten kunnen erop reageren en beslissen om contactgegevens uit te wisselen. Op zoek naar een sportmaatje? Iemand om samen te koken? Via de app ontmoeten de studenten elkaar ‘in real life’. Sinds de lancering één jaar geleden werd de app meer dan 7.350 keer gedownload. De app telt bovendien meer dan 4.450 actieve profielen. Er werd al ongeveer 12.500 keer geklikt op zo’n 2.800 zoekertjes. Ook andere studentensteden zijn enthousiast en willen de app lanceren.

De Gentse studenten-app werd ontwikkeld door en voor studenten vanuit het project Student in Warme Stad Gent, met vertegenwoordiging van alle Gentse hogeronderwijsinstellingen, Logo Gezond+, Fonds GavoorGeluk en de Stad Gent.

“Psychisch welzijn is een speerpunt van het Gentse gezondheidsbeleid. Met Warme Stad Gent zorgen we mee voor omkadering van kinderen, jongeren en studenten. Voor senioren met een psychische kwetsbaarheid voorzien we begeleiding", zegt schepen van Sociaal beleid en Gezondheid Rudy Coddens (sp.a).