Studenten verpleegkunde leren op werkvloer dankzij ‘Start2Nurse’ Jeffrey Dujardin

21 juni 2019

19u41 17 Gent Het Instituut Voor Verpleegkunde Sint- Vincentius te Gent werkt samen met woon- en zorgcentrum Vincenthof in Oostakker voor het project ‘Start2Nurse’. Studenten krijgen hierdoor de unieke kans om hun driejarige opleiding verpleegkunde binnen de muren van het woon- en zorgcentrum te starten. “Leren op de werkvloer is waar de focus op ligt”, zegt lesgever Shaunah Buyens.

De lessen worden gegeven door de docenten van het IVV Sint- Vincentius. “Dit is een uniek traject binnen de graduaatsopleiding verpleegkunde. In september 2017 is er reeds een klas gestart, wat we wegens positief onthaal graag willen verlengen”, zegt Shaunah. “De focus ligt op het leren op de werkvloer.”

Praktijk

Aangezien de studenten les volgen in het woon- en zorgcentrum kunnen ze meteen de geziene theorie vanuit de les in praktijk omzetten. “De studenten krijgen een ‘aandachtsbewoner’ toegewezen waarbij ze hun vaardigheden meteen kunnen uitoefenen in reële situaties. Hierdoor kan de docent de student ook gerichter van feedback voorzien. Studenten krijgen hierdoor ook een beter zicht op hun eigen leerproces. Simulaties en rollenspellen zoals in het klassieke onderwijs zijn dus verleden tijd.“ Ook de bewoners genieten hier duidelijk van. “De studenten nemen ’s middags lunchpauze in de cafetaria bij de bewoners en ze gaan regelmatig langs voor een gesprek. Hierbij trachten wij als school ook bij te dragen tot een positieve beeldvorming rond ouderenzorg”, zegt Shaunah.

Geen diploma nodig

Iedereen komt in aanmerking om deze opleiding te starten. Er is geen vooropleiding nodig. Zelfs een diploma secundair onderwijs hoeft niet, maar je moet dan wel een toelatingsproef afleggen.

De eerste ‘schooldag’ start op 2 september. Wie geïnteresseerd is, nu zaterdag is er een infonamiddag op de campus van Sint-Vincentius, vanaf 13.30 uur tot 17 uur in de Molenaarsstraat 30 in Gent. Meer info vind je hier.