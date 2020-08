Studenten van Odisee hogeschool maken kinderboek over ziekte van Crohn Jill Dhondt Sabine Van Damme

26 augustus 2020

16u18 0 Gent Twee studenten van de Odisee hogeschool in Gent, Suzan Planckaert (22) en Julie Wante (22), maakten een kinderboek over een moeder met Crohn”. Ze deden dat in het kader van hun bachelorproef en willen daarmee de ziekte op een kindvriendelijke manier bespreekbaar maken binnen het gezin.

De ziekte van Crohn is een chronische aandoening van het spijsverteringsstelsel met als meest voorkomende symptomen misselijkheid, buikpijn en vermoeidheid. Patiënten ervaren een grote impact op hun dagelijkse leven en voelen vaak de nood om het onderwerp bespreekbaar te maken. Daarom gingen twee studenten van de Odisee hogeschool in Gent ermee aan de slag voor hun bachelorproef.

“Voor onze opleiding Voedings- en dieetkunde deden we onderzoek naar de ziekte in een ziekenhuis in Kortrijk”, zegt Suzan Planckaert. “Daar merkten we dat veel kinderen de ziekte van Crohn niet of niet goed begrijpen. Daarom hebben we samen met de verpleegkundigen en de artsen, met het farmaceutische firma Takeda en met auteur Caroline Van Steenbergen een kinderboekje gemaakt om hen daarin te helpen. Sarah Versteele zorgde voor de vele illustraties.”

Het boekje ‘Mama heeft Crohn’ zal verdeeld worden op de dienst poly gastro van het AZ Groeninge Kortrijk, maar er zijn plannen om andere ziekenhuizen te betrekken. Er komt ook een Franse versie op de markt.