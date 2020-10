Studenten UGent scoorden vorig jaar iets beter dan voordien Wietske Vos

02 oktober 2020

18u46 0 Gent De UGent maakt vandaag de studieresultaten bekend van de examens die tijdens het academiejaar 2019-2020 aan de UGent werden afgelegd. Daaruit blijkt dat de studenten het gemiddeld iets beter deden dan de jaren voordien, en dat met twee zittijden in ‘coronamodus’.

De UGent telde vorig academiejaar méér startende studenten die al hun studiepunten behaalden: van de ongeveer 8.000 studenten die zich voor het eerst inschreven in een bacheloropleiding, slaagde in 2019-2020 ongeveer 42% na twee zittijden voor 100% van de opgenomen studiepunten. Vorig jaar was dit 36%, het jaar daarvoor 40%.

Tweedejaars doen het goed

De verschillen in slaagcijfers zijn het grootst bij studenten die zich voor het tweede jaar aan de UGent inschreven: deze groep deed het een stuk beter in het afgelopen academiejaar. Het gemiddeld studierendement voor deze groep bedroeg 68%, in vergelijking met voorbije academiejaren, respectievelijk 61% in 2018-2019 en 64% in 2017-2018.

Bij de bachelorstudenten zijn er méér studenten die 100% van hun studiepunten behaalden en minder studenten die slechts 25% van hun studiepunten of minder behaalden.

In de masters is er eerder sprake van stabiele cijfers dan over een (duidelijke) positieve tendens.

Focus op hoofdzaken

“Het staat vast dat onze studenten zich veerkrachtig hebben getoond in minder evidente studietijden”, reageert rector Rik Van de Walle. “Oorzaken kunnen onder meer zijn dat studenten de voorbije twee examenperiodes meer tijd hadden om zich op hun studies te richten en dat de focus van veel proffen op de hoofdzaken lag. Ook de studievoortgang van studenten ligt in lijn met of scoort nét iets beter dan de voorbije jaren. Deze betere resultaten zorgen er ook voor dat minder studenten een bindende voorwaarde kregen opgelegd. Ook al organiseren we ons onderwijs in het huidige academiejaar 2020-2021 op een zeer aparte manier: de resultaten van het vorige academiejaar geven ons veel vertrouwen.”