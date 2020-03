Studenten UGent moeten homes Astrid, Boudewijn, Fabiola en Vermeylen verlaten Jill Dhondt Yannick De Spiegeleir

21 maart 2020

17u35 3 Gent De UGent liet de inwoners van de studentenhomes met gemeenschappelijke voorzieningen weten, dat ze tegen morgen 22 maart naar huis moeten. Enkel studenten die gedomicilieerd zijn of uit het buitenland komen, mogen blijven.

Via mail liet de Universiteit Gent deze week weten dat studenten in homes met gedeelde voorzieningen tegen zondag 22 maart naar huis moeten, tot de situatie normaliseert. De universiteit nam deze beslissing toen ze vaststelde dat onderlinge contacten niet beperkt konden worden in de homes Astrid, Boudewijn, Fabiola en Vermeylen. Studenten uit Heymans en Bertha mogen wel blijven, omdat ze hun eigen sanitair en keuken hebben. Internationale en gedomicilieerde scholieren hoeven evenmin naar huis te vertrekken.

Uitzonderingen mogelijk

In het studentenblad Schamper gaven enkele studenten aan dat ze buiten die categorieën vallen, maar toch op hun kot willen blijven. “Ik ben niet in staat om naar huis te gaan”, zegt Steven Arents in Schamper. “Mijn moeder moet geneesmiddelen nemen waardoor haar immuunsysteem aangetast is. Enkele dagen geleden begon ik symptomen te vertonen van het coronavirus. Toen ik contact opnam met mijn dokter zei hij dat ik me best even isoleer.” Steven nam contact op met de Afdeling Huisvesting, en kreeg toestemming om te blijven in Home Fabiola.

De Universiteit Gent bevestigt dat studenten een gemotiveerde uitzondering kunnen aanvragen, als ze door omstandigheden niet naar huis kunnen.