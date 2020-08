Studenten UGent kunnen vanaf volgend schooljaar les volgen in Ghelamco Arena en Flanders Expo Jill Dhondt

21 augustus 2020

11u26 0 Gent Studenten van de Universiteit Gent kunnen vanaf volgend schooljaar terecht op drieduizend nieuwe studieplekken, onder andere in het Ghelamco Arena en Flanders Expo. Studenten kunnen daar naartoe om online les te volgen, samen te studeren en opdrachten uit te voeren. Deze ‘study-OO’s zoals de UGent ze noemt, zijn er vooral voor nieuwe studenten en opleidingen met weinig practica.

Omwille van de coronacrisis is de UGent op zoek gegaan naar nieuwe plekken waar studenten met voldoende afstand van elkaar kunnen studeren, online les volgen en samenwerken vanaf volgend academiejaar. Ze keken daarvoor binnen hun eigen arsenaal, maar ook daar buiten. Zo worden de grote galerij rond de Ghelamco Arena, een hal op Flanders Expo en het Urbis-complex in het centrum omgevormd tot een nieuwe werkplek voor studenten. In totaal gaat het om zestig nieuwe studieplekken waar telkens plaats zal zijn voor 20 tot 50 studenten. De ruimtes zijn vooral bedoeld voor nieuwe studenten, schakelstudenten, internationale masterstudenten en studenten uit opleidingen met weinig practica.

“De studenten zullen 3 tot 4 halve dagen in een study-OO terechtkunnen”, zegt rector Rik Van de Walle. “Daardoor zullen in totaal 7.000 studenten van de extra ruimte gebruik kunnen maken. Gecombineerd met de lessen die ze on campus hebben, zullen ze zo regelmatig met elkaar en met de lesgevers in interactie kunnen gaan. Een belangrijke rol die de study-OOs vervullen is immers het onderlinge sociaal contact en de interactie met elkaar bevorderen.”

Studentenleven

De studentenhomes van de universiteit gaan weer open onder een aantal strikte voorwaarden. De studentenactiviteiten worden in overleg met de studenten beoordeeld, zodat ze op een veilige manier plaatsvinden. De studentenresto’s zullen volgend jaar take-away maaltijden verzorgen om zoveel mogelijk studenten te kunnen bedienen. Ter plekke eten zal dus nog niet mogelijk zijn.