Studenten UGent krijgen porno te zien tijdens online examen Wouter Spillebeen

13 juni 2020

18u04 10 Gent Een examen Methodologie van de opleiding Psychologie is in de eerste week van juni bijna in de war gestuurd door een hacker die pornografische beelden verspreidde. Een groep van 50 studenten die in een virtuele wachtruimte de start van het examen op afstand afwachtte, kreeg de beelden te zien.

Het examen werd online afgenomen in het kader van de geldende coronamaatregelen, maar een hacker probeerde roet in het eten te gooien. Voor de aanvang van het examen zat een groep van 50 eerstejaarsstudenten in de virtuele wachtruimte, toen ze ineens pornografische beelden op hun scherm kregen. Dat bevestigt woordvoerster van de UGent Stephanie Lenoir. “Die persoon werd op tijd verwijderd”, aldus Lenoir. “Het examen zelf is niet gehinderd door het incident en kon gewoon doorgaan.”

De universiteit diende een klacht in bij het parket Oost-Vlaanderen en het incident wordt onderzocht. Vermoedelijk is de hacker geen lid van de universiteit, maar de juiste identiteit is nog niet gekend.

Vorige week werden nog 400 examens ongeldig verklaard nadat aan het licht kwam dat een grote groep studenten fraude had gepleegd. Ze wisselden stiekem informatie uit via Google Docs en Messenger.