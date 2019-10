Studenten trotseren regen op Beiaardcantus: “Verbroederen met bier èn water van de tap” Yannick De Spiegeleir

16 oktober 2019

19u49 0 Gent In de gietende regen vindt vanavond een nieuwe editie plaats van de Beiaardcantus aan en onder de stadshal.

Het regenweer kan de honderden studenten niet deren om liedjes aan te heffen op de tonen die de stadsbeiaardier Kenneth Theunissen voor hen speelt. “De Beiaardcantus is er om alle studenten samen te brengen en te verbroederen”, zegt Jorn Van Polfliet, voorzitter van FaculteitenKonvent Gent. Dat moet niet per se met gerstenat. “We verplichten niemand om te drinken. We serveren ook plat water en bruiswater van de tap. Iedereen kan vieren zoals hij of zij dat zelf wil”, verzekert Van Polfliet.