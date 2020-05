Studenten ontwikkelen duurzame drankautomaat: “Water vind je overal, je drinkfles vullen met gezonde frisdrank kan je nergens” Jill Dhondt

07 mei 2020

12u54 0 Gent Twee ambitieuze studenten, Colin Deblonde (21) en Lucas Moreau (21), leerden elkaar kennen toen ze studeerden voor productontwikkelaar. De scholieren deelden een passie voor duurzaamheid, en kwamen zo op het idee om een innovatieve drankautomaat uit te bouwen. Met deze machine kan je je drinkfles op campussen of kantoren aanvullen met gezonde frisdranken.

“Op de meeste plekken kan je op een duurzame manier enkel aan water geraken”, geeft Colin aan. “Voor frisdrank of sappen moet je naar een drankautomaat gaan. Vorige zomer kwamen we toe in het station van Antwerpen, en hadden we enorm veel zin in een koele ice tea. De enige optie was om een blikje te kopen in de drankautomaat. We stonden daar mooi met onze herbruikbare drinkfles. Uit principe hebben we het zo gelaten, we wilden niet bijdragen aan de plastic afvalberg. Wel kwamen we op het idee om een drankautomaat te ontwikkelen, waarmee je een herbruikbare fles kan vullen met gezonde limonade. Dripl was geboren.”

Er komen geen plastic flesjes en blikjes aan te pas. Enkel de smaakconcentraten moeten vervoerd en gekoeld worden Colin Deblonde

De automaten van Dripl zijn aangesloten op het leidingwater, dat gefilterd, gekoeld en gecarboniseerd wordt. In de machine zitten vier smaakconcentraten, waarmee het water vermengd kan worden. De klanten kiezen zelf welke smaken ze in hun drankautomaat willen steken. In totaal zijn er achttien smaken beschikbaar, waaronder gember-limoen, vlierbloesem en bloedsinaasappel. Momenteel werken Colin, Lucas en Lukas Marivoet, die er later bijkwam, aan een tweede automaat met meer smaken.

Duurzame Duizendpoot

Door te ondernemen op een duurzame manier, werden de studenten geselecteerd voor de Gentrepreneur Awards in de categorie ‘Duurzame Duizendpoot’. “We werken duurzaam op elk niveau”, zegt Colin. “Er komen geen plastic flesjes en blikjes aan te pas, waardoor de massale verspilling van water om die verpakkingen te produceren, en de uitstoot van broeikasgassen om ze te transporteren, wegvallen. Enkel de smaakconcentraten moeten vervoerd en gekoeld worden, waardoor we heel wat energie besparen.”

“Moesten we de prijs van ‘Duurzame Duizendpoot’ winnen, zou dat een bevestiging zijn dat wat we doen een impact heeft. We willen aantonen dat je kan ondernemen op een duurzame manier, en tegelijk concurrentieel voordeel kan behalen. Die twee gaan hand in hand volgens ons. We hopen dat andere studenten en ondernemers het aandurven om hetzelfde te doen.”