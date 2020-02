Studenten ontwerpen campagne voor veilige mobiliteit in Gent Jill Dhondt Sabine Van Damme

27 februari 2020

10u21 0 Gent Vier studenten van de LUCA-School of Arts hebben een campagne ontworpen die obstakels op de openbare weg in kaart moet brengen.

De campagne kreeg de naam ‘MUV Student Contest’, en wordt gelanceerd op 9 maart. De campagnemakers willen hun medestudenten aansporen om een week lang verkeersobstakels te registreren op de MUV-app. “Als ze door de stad fietsen, stappen of steppen kunnen ze de obstakels die ze tegenkomen registreren in de app”, geeft Jens De Meyer, bedenker van de campagne, aan. “Wij denken alvast aan een fiets die blijft steken in de tramsporen of wanneer je door elkaar gerammeld wordt op de kasseien.”

Studenten kunnen deelnemen door de MUV-app op hun smartphone te downloaden. Door de app aan te zetten tijdens hun verplaatsing kunnen ze hun route met de fiets, te voet of het openbaar vervoer in kaart brengen. Ervaren ze tijdens hun tocht door Gent een obstakel, dan melden ze dit rechtstreeks in de app. Daarnaast krijgen de studenten opdrachten via de app, zoals de ‘Van Eyck-uitdaging’ waarin ze twee duurzame transportmiddelen moeten gebruiken tijdens de campagneweek. Op deze manier worden de scholieren aangespoord om zich duurzamer te verplaatsen.